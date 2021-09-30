خبير تغذية يحذر من أضرار المكسرات.. ويقدم الطريقة الأفضل لتناولها

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رغم الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها المكسرات لجسم الإنسان، غير أنها قد تحتوي على مساوئ في حال تناولها بشكل غير صحيح.

وبحسب خبير التغذية أرتيم ليونوف، فإن المكسرات تمد الجسم بالطاقة بالإضافة لدورها في المساعدة بعمل القلب والأوعية الدموية، إلا أنه وإلى جانب فوائدها يوجد مساوئ في حال تناولها بشكل غير صحيح.

وقال خبير التغذية، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه على الرغم من حقيقة أن المكسرات تحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المفيدة والألياف والبروتين، إلا أنها تحتوي على مواد تثبط الإنزيمات.

وأضاف: جميع المواد المفيدة في المكسرات في حالة غير نشطة، فهي محدودة بالمواد الحافظة الطبيعية ولا تعود بفوائد على الجسم. وإذا قمت بإشباع الجوز بالماء، فإن جميع المغذيات الدقيقة والكبيرة تنتقل إلى شكل نشط وتصبح متاحة للجسم”.

وبحسب خبير التغذية، فإن المكسرات ستكون صالحة للاستهلاك إذا جرى نقعها في الماء لمدة ست إلى ثماني ساعات، مشددا أن “هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على كل قوة الطبيعة الموجودة في الجوز”.