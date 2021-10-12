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مصرع سيدة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير مروع بالكويت

مصرع سيدة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير مروع بالكويت

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مصرع سيدة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير مروع بالكويت

مصرع سيدة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير مروع بالكويت
http://almnatiq.net/?p=1055994
المناطق ـ وكالات:
لقيت سيدة سعودية مصرعها وأصيب زوجها في حادث مروع، إثر انقلاب سيارتهما على طريق السالمي بدولة الكويت، جاء ذلك وفقا لما نشر بصحيفة “الرأي” الكويتية.
كانت عمليات وزارة الداخلية قد تَلَقّت بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة على متنها رجل وامرأة؛ فانتقل للتعامل معه رجال الأمن والمسعفين الطبيون.. ولدى وصولهم ومعاينة المكان، تَبَيّن إصابة قائد المركبة ومرافقه “التي اتضح أنها زوجته من الجنسية السعودية”، ونُقِلا إلى المستشفى؛ إلا أن الزوجة قضت نحبها متأثرة بإصابتها؛ فيما أُدخل الزوج العناية المركزة لإصابته بكسر في الرقبة.

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