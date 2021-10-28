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“مانفريدي”: كنت أزور المملكة في صغري وأصبحت شغوفا بثقافتها (فيديو)

“مانفريدي”: كنت أزور المملكة في صغري وأصبحت شغوفا بثقافتها (فيديو)

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“مانفريدي”: كنت أزور المملكة في صغري وأصبحت شغوفا بثقافتها (فيديو)

“مانفريدي”: كنت أزور المملكة في صغري وأصبحت شغوفا بثقافتها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056019
محررو المناطق:

كشف رئيس مجلس إدارة شركة Group Heritage، مانفريدي، عن حبه للمملكة منذ أن كان صغيرا، مشيرا إلى أنه زار المملكة من قبل حين كان عمره 20 عاما.

وقال مانفريدي، في تصريحات متلفزة: “كنت أتي في الممكلة العربية السعودية بسبب أعمال تجارية وكنت في العشرين من عمرى وكان لدي شغف كبير بهذه البلد”.

وتابع: “كنت في لندن وكان لدي صديق مشترك ودعاني لتناول الغداء سويا، ومنذ ذلك الحين أصبحت علاقتنا قوية جدا، تحدثنا عن رغبتهم في الدخول في هذا القطاع”.

 

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