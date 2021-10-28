باحث يكشف نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.. الأقل عالميًا

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كشف الباحث في مجال التشخيص والقياس الدكتور بندر المحيا في جامعة حائل، حالات الإعاقة في المملكة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح أن الإعاقة في المملكة هي الأقل في النسبة العالمية التي تصل إلى 15% من مجموع سكان العالم، وتقدر نسبة ذوي الإعاقة بـ7 – 10% من عدد السكان طبقا لإحصائية رسمية.

وقال: نسبة السكان السعوديين من مصابي الإعاقة بلغت 8%، وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 23%، ونسبة المتزوجين بلغت 60%.

وأكد إن هناك أسباباً ترتبط بالمسح والفحص والتشخيص، فالتطور المعرفي و«السكيومتري» والطبي وتفعيل دور المسح الشامل والفحص السنوي المكثف في جميع المدن ربما أسفر عن ارتفاع نسب الإعاقة.