احدث الأخبار

باحث يكشف نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.. الأقل عالميًا
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى لبرنامج طور إداري  
محليات
 أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقد مشروع تخصيص وتحسين أعمال الرقابة البلدية
محليات
 تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا
محليات
 استئصال 37 كجم من جدار البطن.. جراحة خطيرة تُنهي معاناة مريضة مع “ترهلات” بمكة
أبرز المواد
 سائق ينقذ امرأة وطفلها من الانتحار في أخر لحظة.. ومقطع فيديو يوثق الواقعة
أبرز المواد
 خبير تغذية يحذر من أضرار المكسرات.. ويقدم الطريقة الأفضل لتناولها
أبرز المواد
 مصرع سيدة سعودية وإصابة زوجها في حادث سير مروع بالكويت
أبرز المواد
 مدير جامعة الجوف السابق ينهمر في البكاء بعد تذكره موقف لابنته “أسماء” قبل وفاتها (فيديو)
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يُدشن وحدة بنك الدم المتنقلة   
محليات
 تعليم القصيم يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الإرشاد الأسري
محليات
 صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان مزاد الإبل في نسخته الثانية
المنطقة الشرقية
باحث يكشف نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.. الأقل عالميًا

باحث يكشف نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.. الأقل عالميًا

أبرز المواد
رئيس جامعة الحدود الشمالية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى لبرنامج طور إداري  

رئيس جامعة الحدود الشمالية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى لبرنامج طور إداري  

محليات
أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقد مشروع تخصيص وتحسين أعمال الرقابة البلدية

أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقد مشروع تخصيص وتحسين أعمال الرقابة البلدية

محليات
تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا

تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا

محليات

باحث يكشف نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.. الأقل عالميًا

باحث يكشف نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.. الأقل عالميًا
http://almnatiq.net/?p=1056021
محررو المناطق

كشف الباحث في مجال التشخيص والقياس الدكتور بندر المحيا في جامعة حائل، حالات الإعاقة في المملكة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح أن الإعاقة في المملكة هي الأقل في النسبة العالمية التي تصل إلى 15% من مجموع سكان العالم، وتقدر نسبة ذوي الإعاقة بـ7 – 10% من عدد السكان طبقا لإحصائية رسمية.

 

وقال: نسبة السكان السعوديين من مصابي الإعاقة بلغت 8%، وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 23%، ونسبة المتزوجين بلغت 60%.

 

وأكد إن هناك أسباباً ترتبط بالمسح والفحص والتشخيص، فالتطور المعرفي و«السكيومتري» والطبي وتفعيل دور المسح الشامل والفحص السنوي المكثف في جميع المدن ربما أسفر عن ارتفاع نسب الإعاقة.

 

 

 

 

 

روابط ذات صلة

مدير جامعة الجوف السابق ينهمر في البكاء بعد تذكره موقف لابنته “أسماء” قبل وفاتها (فيديو)

مدير جامعة الجوف السابق ينهمر في البكاء بعد تذكره موقف لابنته “أسماء” قبل وفاتها (فيديو)
الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء

الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء
بالأسماء .. “التعليم” تعلن الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

بالأسماء .. “التعليم” تعلن الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*