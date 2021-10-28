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رئيس جامعة الحدود الشمالية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى لبرنامج طور إداري  

رئيس جامعة الحدود الشمالية يكرم الفائزين بالمراكز الأولى لبرنامج طور إداري  
http://almnatiq.net/?p=1056023
المناطق ـ الحدود الشمالية:

كرم رئيس جامعة الحدود الشمالية، محمد بن يحيى الشهري، أوائل الموظفين الإداريين في الجامعة ممن تأهلوا لدخول”شريحة صقر”، والفائزين في برنامج طور إداري في موسميه الأول والثاني، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي، الموسم الأول”فصل عبدالله الرويلي، وخلف ثميل العنزي”، الموسم الثاني، “فالح وازن الرويلي”، مستشار وكيل جامعة الحدود الشمالية مبادرات الخطة  الاستراتيجية ، رئيس وحدة المتابعة ومراقبة الدوام ، تاضي عراك العنزي، كما كرم  رئيس الجامعة المدير التنفيذي لبرنامج طور اداري، وأحمد خلف العنزي.

وجدير بالذكر برنامج طور إداري يحرص على تنمية مهارات وقدرات منسوبي الجامعة الإداريين وفق برامج مكثفة تتناسب مع خطة الجامعة الاستراتيجية ورؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ نبارك للجميع هذا التكريم متمنين للجميع التوفيق والسداد.

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