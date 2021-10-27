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تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا

تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا

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تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا

تجارة طريف تُنفِّذ 260 جولة رقابية على المنشآت وتباشر 37 بلاغًا
http://almnatiq.net/?p=1056027
المناطق ـ الحدود الشمالية:

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر أكتوبر الجاري، 260 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية ،أسفرت عن تحرير 33 مخالفة ومباشرة 37 بلاغًا .
وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات ، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعيا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت.

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