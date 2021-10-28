كيف سقط رموز الفساد في الصحة والتعليم والمرور؟.. “تويتر” قادهم إلى “الزنزانة” (فيديو)

نشر حساب “قناة السعودية” مقطع فيديو يوثق قصص فساد لأشخاص استغلوا مكانهم الوظيفي، لتحقيق ربح خاص في إدارة المرور ووزارة التعليم والشؤون الصحية.
وذكر المقطع أن الفاسدون قد نجحوا في التحايل على القانون لكن دوما طرف الخيط يوقعهم جميعا في شر أعمالهم، فالسقف القانوني يستغله بعض الفاسدين، وهو ما حدث في قضية موظف الشؤون الصحية بإحدى المحافظات دفع رشوة بقيمة 70 ألف ريال لموظف بقسم الأرشيف.
قصص فساد لأشخاص استغلوا مكانهم الوظيفي لتحقيق ربح خاص في إدارة المرور ووزارة التعليم والشؤون الصحية. #بلاغ_980#قناة_السعودية pic.twitter.com/rlYC35xSN7
— قناة السعودية (@saudiatv) October 28, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق