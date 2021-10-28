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النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

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النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

Mid-adult man clutching his chest in pain with a possible heart attack. He wears a blue, button down dress shirt. Heart disease.

http://almnatiq.net/?p=1056072
محررو المناطق:

كشف طبيب القلب الألماني هيريبيرت شونكرت، أعراض الإصابة بنوبة قلبية، مطالبا بضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة بعض الأعراض، أبرزها ضيق التنفس.

وأوضح شونكرت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن الأعراض تتمثل في: الألم الشديد بالصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والعرق البارد.

وشدد طبيب القلب، على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرًا لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض من الموت أو العواقب الوخيمة طويلة الأمد، التي قد تترتب على النوبة القلبية مثل الإصابة بقصور القلب.

وبحسب الطبيب الألماني، فإن عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، هي: العوامل الوراثية والذكورة، والتقدم في العمر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية وقلة الحركة والتدخين.

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