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بـ”أفخر وأجود أنواع الطيب”.. شاهد: لحظة تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود

بـ”أفخر وأجود أنواع الطيب”.. شاهد: لحظة تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود
http://almnatiq.net/?p=1056076

وثق مقطع فيديو, اليوم الخميس، مشاهد لقيام منسوبي الهيئة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بتطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر وأجود أنواع الطيب قبل أداء صلاة الظهر.

 

وكانت رئاسة شؤون الحرمين أطلقت روبوت التطهير الذكي” بالمسجد الحرام والذي يعمل لمدة 4 ساعات متواصلة دون تدخل بشري.

 

ويزن «الروبوت» الذكي (300) كيلو غراما ويشتمل على خزان بسعة (68.14) لترا للماء النظيف (68.14) لترا للماء من الأرضيات.

 

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