أمير “مكة” بالنيابة يستقبل مدير سجون المنطقة

محررو المناطق

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي.

وخلال اللقاء تسلّم سموه التقرير السنوي لسجون المنطقة، المتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية ، التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

كما استمع إلى نبذة عن التقرير، المتضمن إعادة توظيف العاملين واعتماد جائزة الإبداع والتميز الإداري، والاتفاق مع الجامعات لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للنزلاء وللعاملين.