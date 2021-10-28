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ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج

ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج

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ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج

ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج
http://almnatiq.net/?p=1056109
محررو المناطق

نظمت محافظة الأفلاج ممثلة في وحدة المرور، حملة لضبط الدراجات النارية المخالفة و المركبات المتهالكة وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور بما يضمن السلامة المرورية لمرتادي شوارع المحافظة.

وعملت الحملة على التمركز في المواقع المفصلية بشوارع المحافظة مساء أمس، حيث أسفرت عن ضبط عشرات الدراجات النارية المخالفة وعدد من المركبات المتهالكة وتم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته على المخالفين وحجز الدراجات والمركبات المخالفة الأمر الذي ساهم في خلو شوارع المحافظة اليوم من الدراجات النارية المخالفة التي كانت تشكل خطر على مرتادي الطرقات وكانت تقل عدد من الركاب يفوق المصرح به.

يُذكر أن حملة مرور الأفلاج لا تزال مستمرة وتتابع المخالفين وضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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