بعد تصريحاته المسيئة عن المملكة.. نائب لبناني يفتح النار على “قرداحي”

محررو المناطق

اعتبر النائب عن كتلة “تيار المستقبل” محمد الحجار، أن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن ينم عن توجه وعقلية وتفكير معاديين لكل ما هو فيه مصلحة للوطن العربي.

وقال الحجار، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن “بعض الأشخاص إما يعبرون عن أنفسهم أو عن الخط المنتمين إليه والذي يريد تخريب علاقات لبنان مع كل أصدقائه وأشقائه العرب، هذا رأيناه مع وزير الخارجية السابق شربل وهبة واليوم نراه مع وزير الإعلام جورج قرداحي“.

وأضاف أنه “حتى ولو أن هذا التصريح حصل قبل توليه منصب وزارة الإعلام، ولكن هذا ينم عن توجه وعقلية وتفكير معادييين لكل ما هو فيه مصلحة للحق العربي، وإصرار على تأكيد انتماء لبنان إلى محور آخر تقوده إيران في المنطقة العربية“.