احدث الأخبار

بعد تصريحاته المسيئة عن المملكة.. نائب لبناني يفتح النار على “قرداحي”
أبرز المواد
 ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج
المناطق
 “الجوازات” توضح مدى إمكانية السماح لموقوفي الخدمات بتجديد جواز السفر
أبرز المواد
 إزالة 30 مكتبًا عشوائيًا لممارستها أنشطة عقارية في جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير “مكة” بالنيابة يستقبل مدير سجون المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 انخفاض أسعار النفط.. و”برنت” يسجل 81.30 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض
أبرز المواد
 كيف سقط رموز الفساد في الصحة والتعليم والمرور؟.. “تويتر” قادهم إلى “الزنزانة” (فيديو)
أبرز المواد
 بـ”أفخر وأجود أنواع الطيب”.. شاهد: لحظة تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود
أبرز المواد
 الشيخ “المطلق” يوضح طريقة مسح المرأة على الحناء أو ما غطت به شعرها عند الوضوء
أبرز المواد
 51 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 رسميًا.. تعيين بارخوان مدربا مؤقتا لبرشلونة خلفًا لـ”كومان”
أبرز المواد
بعد تصريحاته المسيئة عن المملكة.. نائب لبناني يفتح النار على “قرداحي”

بعد تصريحاته المسيئة عن المملكة.. نائب لبناني يفتح النار على “قرداحي”

أبرز المواد
ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج

ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة والسيارات المتهالكة في الأفلاج

المناطق
“الجوازات” توضح مدى إمكانية السماح لموقوفي الخدمات بتجديد جواز السفر

“الجوازات” توضح مدى إمكانية السماح لموقوفي الخدمات بتجديد جواز السفر

أبرز المواد
إزالة 30 مكتبًا عشوائيًا لممارستها أنشطة عقارية في جدة

إزالة 30 مكتبًا عشوائيًا لممارستها أنشطة عقارية في جدة

منطقة مكة المكرمة

بعد تصريحاته المسيئة عن المملكة.. نائب لبناني يفتح النار على “قرداحي”

بعد تصريحاته المسيئة عن المملكة.. نائب لبناني يفتح النار على “قرداحي”
http://almnatiq.net/?p=1056117
محررو المناطق

اعتبر النائب عن كتلة “تيار المستقبل” محمد الحجار، أن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن ينم عن توجه وعقلية وتفكير معاديين لكل ما هو فيه مصلحة للوطن العربي.

 وقال الحجار، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن “بعض الأشخاص إما يعبرون عن أنفسهم أو عن الخط المنتمين إليه والذي يريد تخريب علاقات لبنان مع كل أصدقائه وأشقائه العرب، هذا رأيناه مع وزير الخارجية السابق شربل وهبة واليوم نراه مع وزير الإعلام جورج قرداحي“. 

وأضاف أنه “حتى ولو أن هذا التصريح حصل قبل توليه منصب وزارة الإعلام، ولكن هذا ينم عن توجه وعقلية وتفكير معادييين لكل ما هو فيه مصلحة للحق العربي، وإصرار على تأكيد انتماء لبنان إلى محور آخر  تقوده إيران في المنطقة العربية“.

 

 

روابط ذات صلة

بعد تصريحات جورج قرداحي.. هل تغلق شبكة قنوات “MBC” مكاتبها في لبنان؟

بعد تصريحات جورج قرداحي.. هل تغلق شبكة قنوات “MBC” مكاتبها في لبنان؟
رئاسة أمن الدولة تعلن تصنيف جمعية “القرض الحسن” كيانًا إرهابيًا

رئاسة أمن الدولة تعلن تصنيف جمعية “القرض الحسن” كيانًا إرهابيًا
‏الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على تصريحات جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية

‏الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على تصريحات جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*