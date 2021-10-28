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ناشطة يمنية ترد على “قرداحي”: عليك الاعتذار لليمنيين أولًا (فيديو)

ناشطة يمنية ترد على “قرداحي”: عليك الاعتذار لليمنيين أولًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056121
محررو المناطق

ردت الناشطة الحقوقية اليمنية، سميرة الحوري، على التصريحات الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن اليمن، مشيرةً إلى أنه أساء لليمنيين قبل التحالف العربي.

وقالت الحوري، في مقطع فيديو، إن الصراع في اليمن ضد المشروع الإيراني الذي دمر وشرد وطمس هوية وقومية البلاد، مبينةً أن العمائم السوداء سبب معاناة الكثير من الدول العربية.

ولفتت إلى أن اعتذار جورج قرداحي يجب أن يكون لليمنيين أولًا؛ كون ما قاله دفن به كل جرائم الحوثي وانتهاكاته بحق المرأة والأطفال والشباب، موضحةً أن اليمن ليس له مشكلة مع دول الجوار، بل مشكلته مع الحوثي وإيران.

وأشارت إلى أن التفكير بأن الميليشيا تدافع عن اليمن يُعد مصيبة ولديه قصر إدراك لحجم الخطر الحوثي؛ لأنه هو الذي دمر اليمن وشرد اليمنيين وخطف النساء، وهو نفس الأمر في لبنان؛ كون حزب الله يفعل بالشعب اللبناني أكثر مما يفعله الحوثيين.

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