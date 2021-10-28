يقتل مليون شخص سنويًا.. “التعليم” تُحذر من التدخين القسري

محررو المناطق

حذرت وزارة التعليم، من ظاهرة التدخين القسري (دخان التبغ غير المباشر)، كونه يؤدي إلى وفاة أكثر من مليون شخص غير مدخن سنويًا.

وأوضحت الوزارة، أن أضرار التدخين القسري تتضمن سرطان الرئة والسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية.

ولفتت إلى أن الحماية من تلك الظاهرة يكون من خلال الالتزام بأنظمة مكافحة التدخين، والإقلاع عنه، وعدم التدخين في المنازل، والأماكن العامة ومواقع العمل.