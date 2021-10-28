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مفاجأة في تشكيل الاتحاد أمام الحزم

مفاجأة في تشكيل الاتحاد أمام الحزم
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محررو المناطق

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا، تشكيل الفريق في مواجهة الحزم اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما جاء الحزم بالترتيب الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

وغاب اللاعب فهد المولد عن التشكيل الأساسي للاتحاد بعد الأزمة الأخيرة له مع الجهاز الفني للفريق.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: زياد الصحفي – أحمد حجازي ـ مهند الشنقيطي – حازم الزهراني.

خط الوسط: عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي ـ إيجور كورونادو – عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي ـ رومارينيو.

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