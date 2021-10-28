ميشال عون: تصريحات “قرداحي” بشأن اليمن لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

المناطق ـ وكالات:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن اليمن لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

وبحث عون مع وزير الداخلية بسام مولوي، الملابسات التي رافقت التصريحات التي أدلى بها “قرداحي”.

ولفت إلى أن تصريحات “قرداحي” صدرت عنه قبل دخوله الحكومة، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة إلى جانب شعب لبنان.

ونوه إلى أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية، ويتم التعامل معها على هذا الأساس.