تنبيه مهم من “العمليات الأمنية” بالداخلية لسالكي طريق “الهدا”

محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية تنبيهاً مهما لسالكي طريق “الهدا” بمنطقة مكة لمكرمة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه سيتم إغلاق الطريق احترازياً بالاتجاهين، حرصاَ على سلامة الجميع نظراً لهطول أمطار.

الجدير بالذكر أنه أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاق دام لبضع ساعات، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار وحرصًا على سلامة الجميع.