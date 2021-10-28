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بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان

بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان

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بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان

بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان
http://almnatiq.net/?p=1056153
المناطق- وكالات:

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بيان دعا فيه أعضاء المجلس بالإجماع إلى عودة الحكومة السودانية.

وقال المجلس في بيانه، إنه بإجماع الآراء يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان.

ومساء الثلاثاء الماضي، عاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منزله تحت حراسة أمنية مشددة.

وقال مصدر عسكري سوداني إنه تمت إعادة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى منزله في الخرطوم وتأمين منزله في كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول المنزل”.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الثلاثاء في مؤتمر صحفي قد أعلن بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موجود معه في منزله “وليس في مكان آخر”. وأكد البرهان بأن حمدوك “يواصل حياته الطبيعية.. في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته”.

وقتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في الخرطوم، خلال مظاهرات السودان التي استمرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين،للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من قبل البرهان.

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