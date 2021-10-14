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إطلاق أول حساب رسمي لـ”الملك عبدالعزيز” في تويتر

إطلاق أول حساب رسمي لـ”الملك عبدالعزيز” في تويتر

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إطلاق أول حساب رسمي لـ”الملك عبدالعزيز” في تويتر

إطلاق أول حساب رسمي لـ”الملك عبدالعزيز” في تويتر
http://almnatiq.net/?p=1056161
المناطق- واس

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز الحساب الرسمي لـ الملك عبدالعزيز @kingabdulazizsa، في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بهدف نشر جوانب مهمة وملهمة لشخصية الملك المؤسس وما تميز به من رؤية استشرافية بعيدة المدى مع إلمام واسع بما يدور في العالم من تطورات وأحداث سياسية واقتصادية، ما منحه القدرة على بناء دولة عصرية في مساحة جغرافية واسعة لها رسالتها وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية .

ويسعى الحساب أيضاً إلى عرض شهادات المؤرخين الذين عاصروا المؤسس -رحمه الله- كما يوثق الأحداث والمناسبات المختلفة التي عاشتها المملكة في عهده، والعلاقات الدبلوماسية التي أقامها  -رحمه الله – مع عدد من الرؤساء العرب والأجانب في لقاءات تاريخية ومهمة سطرتها مسيرة الوطن، إلى جانب عرض عدد من الوثائق النادرة ذات العلاقة بإدارة الملك عبدالعزيز لشؤون البلاد الداخلية .

 ويعتمد الحساب في التغريدات التي يبثها على المصادر التاريخية والمراجع العلمية التي تناولت سيرة المؤسس مع الأخذ في الحسبان تنوع تلك المصادر لتشمل الكتب، والمخطوطات، والوثائق، والأفلام التاريخية، والصور الفوتوغرافية، والمقابلات الشفوية مع المعاصرين، وهو ما يعطي الحساب ثقلًا علميًا لمسه المتابعون للحساب .

 

 

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