بعد تحذيرات الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب الطائف

محررو المناطق

شهدت العديد من أحياء مدينة الطائف، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، وتداول نشطاء مقاطع فيديو توضح السيول وهي تغطي المنطقة الصناعية في المدينة.

وهطلت الأمطار على أحياء معشي، ومسرة، والخالدية وطريق الهدا.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، قد نبه من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى المساء.

كما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأدوية.