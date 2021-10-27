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كيف تُستخدم الشمس لمعرفة اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة؟.. الزعاق يوضح

كيف تُستخدم الشمس لمعرفة اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة؟.. الزعاق يوضح
http://almnatiq.net/?p=1056172
محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس تعد عاملًا أساسيًا في تحديد قبلة الصلاة، وظلها يُستخدم في تحديد مواقيت الصلاة.

وأضاف الزعاق وفقًا لـ”العربية نت”، أن هناك يومين تكون فيهما الشمس هي القبلة وقت آذان الظهر وهما يومي 27 مايو و16 يوليو، حيث تكون الشمس فوق الكعبة المشرفة.

ولفت إلى أن مواقيت الصلوات تعتمد على ظل الشمس، مبينًا أنه خلال تلك الأيام يكون الوقت الأبكر لصلاة الظهر في كل البلدان العربية.

 

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