مريض ولا يستطيع وضع الماء على أعضاء معينة ما صحة الوضوء؟.. الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ عبد الله المطلق، حكم عدم قدرة مريض على غسل أحد أعضاء الجسم خلال الوضوء.

وقال المطلق، فى لقاء مع “قناة السعودية”، إنه يمكن الاستعانة بأحد من أجل غسل العضو الذي لا يستطيع المريض الوصول إليه، مثل الأخ أو الأب أو الخادم، ولا يوجد حرج فى ذلك من أجل إتمام الوضوء.

وأكد أنه في حال عدم وجود مساعدة فإنه يكفى المسح على عضو الجسم المراد غسله، فالمسح أولى من التيمم.