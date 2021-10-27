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بعد دخوله التجارب السريرية.. تطوير أول لقاح مُضاد لـ”كورونا” بالمملكة

بعد دخوله التجارب السريرية.. تطوير أول لقاح مُضاد لـ”كورونا” بالمملكة

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بعد دخوله التجارب السريرية.. تطوير أول لقاح مُضاد لـ”كورونا” بالمملكة

بعد دخوله التجارب السريرية.. تطوير أول لقاح مُضاد لـ”كورونا” بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1056178
محررو المناطق

قطعت شركة وادي الدمام، للتقنية الحيوية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، شوطًا كبيرًا في تطوير أول لقاح مضاد لفيروس “كورونا” داخل المملكة.

وأعلنت الشركة عن وصول اللقاح إلى المرحلة الثالثة للتصنيع، وهي مرحلة التجارب السريرية.

ومن المنتظر أن يصبح اللقاح جاهزًا للتصنيع بعد الانتهاء من تلك المرحلة، حيث سيتم بعدها طرحه.

واستضافت المملكة نهاية العام الماضي، المنتدى السنوي الحادي عشر للأبحاث الطبية تحت عنوان “لقاحات كوفيد-19: التحديات العالمية والمستقبل”، وسط مشاركة عدد كبير من العلماء الدوليين ومطوري اللقاحات حول العالم.

وكانت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، قد أعلنت في يناير الماضي نجاح فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

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