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تكريم خاص من وزارة الصناعة للخبير الجيولوجي عبدالعزيز بن لعبون (صور)

تكريم خاص من وزارة الصناعة للخبير الجيولوجي عبدالعزيز بن لعبون (صور)

محليات
القصبي يلتقي 8 مسؤولين حكوميين وشركات عالمية لتوطين التقنيات وتحفيز الابتكار (صور)

القصبي يلتقي 8 مسؤولين حكوميين وشركات عالمية لتوطين التقنيات وتحفيز الابتكار (صور)

الاقتصاد

القصبي يلتقي 8 مسؤولين حكوميين وشركات عالمية لتوطين التقنيات وتحفيز الابتكار (صور)

القصبي يلتقي 8 مسؤولين حكوميين وشركات عالمية لتوطين التقنيات وتحفيز الابتكار (صور)
http://almnatiq.net/?p=1056186
المناطق- واس

التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، بحضور معالي نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، بمسؤولين وعدد من رؤساء الشركات العالمية على ضوء أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في الرياض.

وبحث القصبي مع نائب وزير التجارة الأمريكي السيد دون جريفس والوفد المرافق له، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات التجارة، والطاقة والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والخدمات، والنقل، والتكنولوجيا، والاتصالات، والنظام البيئي.

كما اتفق الطرفان على تكوين فرق عمل مشتركة، لتعزيز التواصل، ووضع آليات لدفع عجلة التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات خصوصا في القطاعين التجاري والاستثماري.

كما التقى القصبي بعدد من مسؤولي الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والترفية، والاستثمار والتمويل، وهم: السيد هو تاو، نائب رئيس شركة هواوي العالمية بحضور إريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة”، والسيدة كورتني بويل رئيس قسم العمليات في فايف هندرد غلوبال الأمريكية، والسيدة مورغان لاي مؤسس وشريك عام بشركة Formulate Ventures الأمريكية، والسيد سانفورد كليمان منتج أفلام أمريكي، ومؤسس ورئيس Entertainment Media Ventures، والبروفيسور يي كوي رئيس معهد بريكروت للطاقة بجامعة ستانفورد الأمريكية، والدكتور نيل كويليام العضو المنتدب في شركة أزور استراتيجى البريطانية، والسيد جورج هوانغ نائب رئيس المجموعة ورئيس الأعمال الدولية في شركة Sense Time الصينية.

وبحث القصبي مع المستثمرين عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، التي شملت الاستثمار في الشركات الناشئة، وتطوير البرمجيات والتطبيقات مع الشركات السعودية الناشئة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتدشين المسرعات وحاضنات الأعمال وتحفيز الابتكار، وفتح مراكز تدريب نوعية، وتعزيز التعاون التجاري وصناعة الإعلام، ودعم مراكز الأبحاث والتواصل الطلابي والتعاون بين الجامعات.

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