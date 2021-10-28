والد شهيد الدفاع المدني يروي تفاصيل مؤثرة في حياة نجله

محررو المناطق

روى صالح العصيمي والد الشهيد محمد العصيمي، اليوم الخميس، تفاصيل عن حياة الشهيد، مؤكدا أن نجله كان من الملتزمين والمنتظمين في عمله.

وقال العصيمي إن نجله كان يقطن الطائف ويعمل في جدة منذ 5 أعوام وهو من المحبوبين عند زملائه ومبادر دوما في عمله، ذكره المعزون من زملائه بالشجاعة والإقدام.. والحمد لله على تدابيره، فنحن فداء لهذا الوطن ونحمد الله في كل حال وقد استشهد ولدي خلال أداء عمله في إنقاذ الأرواح والممتلكات وليحافظ على أمن الوطن

وعن كيفية تلقيه خبر استشهاده، أشار العصيمي إلى تلقي ابن أخته الذي يعمل في شرطة جدة خبر استشهاده خلال مباشرة حادثة حريق في جنوب جدة، وبدوره نقل لي الخبر وقد تلقيته بقلب مؤمن بالله وفخر لا يعلوه فخر فقد تربى ابني على حب وطنه وفيه استشهد، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وتابع: أتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة، وقيادة الدفاع المدني في المملكة ومنطقة مكة المكرمة وكافة زملائه على مواساتهم وتعازيهم

وزاد: تهتم القيادة الرشيدة – أيدها الله – دوما بأبنائها في كل مكان، مضيفا استشهد ابني في ميدان العز والكرامة والشرف نسأل الله أن يتقبله

وعل صعيد متصل، نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لذوي الجندي أول محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق اندلع في أحد المنازل بمحافظة جدة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نعت الجندي أول محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة، إثر سقوط سقف المنزل خلال عمليات الإخماد.