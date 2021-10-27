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قادها يميني متطرف.. تفاصيل إحباط محاولة انقلاب في فرنسا

قادها يميني متطرف.. تفاصيل إحباط محاولة انقلاب في فرنسا
http://almnatiq.net/?p=1056205
المناطق ـ وكالات:

كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن إحباط السلطات الأمنية في فرنسا، محاولة انقلاب على يد سياسي يميني متطرف.

وأوضحت الصحيفة، أن المخابرات العامة أحبطت انقلابًا خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية “موديم”، ريمي داييه، حيث كان يُخطط السيطرة على القصر الرئاسي.

ولفتت إلى أنه جرى وضع “داييه” رهن الاعتقال الاحتياطي؛ للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لعملية انقلابية وأعمال عنف.

ونوهت إلى أن مخطط “داييه” كان سرياً وأطلق عليه اسم “عملية أزور”، وسط مشاركة عشرات الأشخاص من المدنيين والعسكريين، كما كان يقود الفريق جنديان من الجيش الفرنسي.

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