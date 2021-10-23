الهيئة الملكية للعلا تتفق مع “الإذاعة والتلفزيون” على تعزيز التعاون

المناطق ـ المدينة المنورة:

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، مع رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد آل عقران، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، اتفاقية تعاون في مجال التعاون الإعلامي، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

وشملت الاتفاقية تدشين فرع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية في محافظة العلا، للمساهمة بزيادة الوعي والتعريف بمبادرات العلا وبرامجها والإمكانات السياحية والطبيعية الفريدة.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تدريب وتطوير للكوادر الإعلامية في العلا، ضمن استراتيجية الهيئة في تمكين أهالي وسكان العلا في مختلف المجالات.