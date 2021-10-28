اتفاقية لتطوير استراتيجية الخدمات الرقمية بالعلا

المناطق ـ المدينة المنورة:

وقعـت شركة الاتصالات السعودية “stc”، شراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتطوير المحافظة وتمكينها رقمياً وتوفير تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوارها.

وتضمنت الاتفاقية توفير حلول رقمية لدعم البنية التحتية للمحافظة على أعلى المعايير، وبناء خارطة طريق متكاملة لهذا التحول وتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أعلى مستوى بالتناغم مع مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وخططها التطويرية.

وشملت الشراكة فرص التعاون لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وكل التقنيات المتعلقة بالخدمات السحابية والأمن السيبراني وخدمات تقنيات الجيل الخامس في العلا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، إن الشراكة مع الاتصالات السعودية تسهم من خلال تخطيط وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية في تحقيق مستهدفات الهيئة لتحسين الخدمات.