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أمير عسير يبحث ملف السلامة المرورية في المنطقة

أمير عسير يبحث ملف السلامة المرورية في المنطقة

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أمير عسير يبحث ملف السلامة المرورية في المنطقة

أمير عسير يبحث ملف السلامة المرورية في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1056242
المناطق ـ عسير:

بحث الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان بن معيوض الجميعي، ملف السلامة المرورية الصادر بتوجيه وزير الداخلية.

وأكد أمير عسير على أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في رفع معدل السلامه المرورية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

واعتمد الأمير تركي بن طلال، عددًا من المبادرات، حيث تم إعداد خطة تنفيذية بهدف الوصول إلى خفض معدل الحوادث المرورية ونتائجها من الإصابات والوفيات والخسائر المادية.

ووجه أمير منطقة عسير، بالعمل على تنفيذ توجيه وزير الداخلية بتشكيل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بمستوياتها الثلاث.

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