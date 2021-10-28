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الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك” يكشف تفاصيل جديدة بشأن مسيرة المهندس علي النعيمي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056245
محررو المناطق

كشف بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك الخيرية”، تفاصيل جديدة بشأن مسيرة، المهندس علي النعيمي، وزير البترول السابق.

 وقال “البدر” خلال جلسة نقاش حول الاستثمار في الشباب: “كان هناك ولد صغير في عمر الرابعة بدأ يساعد في تقديم المعونة والغذاء لأسرته وبينما كان يترعرعر ويكبر، هذه البلدة الصغيرة حدث لها إرباك من خلال وجود آليات كبيرة ومصانع جاء بها أناس أجنبيون“.

 وأضاف: “كان هؤلاء الناس يقومون بالحفر وعمل ضوضاء كبيرة ، وبدأت توظيف ناس من أهل قريته وتوظيف الأطفال كذلك”.

 وأبان أن “النعيمي” انضم إلى هذه الشركة كعامل مكتب ووجد فرصة للتعلم هناك وذهب إلى المدرسة وأبدى ذكائه وإبداعه وقدمت له الشركة منحة إلى لبنان ثم الولايات المتحدة.

 وتابع: “عاد بدرجة جامعية في الهندسة وعمل في الشركة واستفاد من كل الفرص حتى وصل إلى القمة وأصبح أول رئيس تنفيذي وطني في هذه الشركة ورقي بعد ذلك ليصبح النعيمي وزيرًا مسؤولاً عن القطاع بالكامل”.

 

 

 

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