“متحدثة التعليم” تكشف عن اختبار استثنائي هذا العام للصف الخامس الإبتدائي

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، عن خوض الصف الخامس الإبتدائي اختبار جديد بشكل استثنائي.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر” أن طلبة الصف الخامس الابتدائي سيخضون بشكل استثنائي هذا العام لاختبارات PIRLS.

وأشارت إلى أن الاختبارات ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، وذلك من أجل قياس مدى تقدم الطلبة في القراءة.

وأكدت أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة بالشراكة مع الأسر في تهيئة وتحفيز أبنائها للاختبار؛ رغم تحديات الجائحة، متمنية التوفيق للجميع.