الاتحاد يعود للصدارة بهدف البيشي في شباك الحزم

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نجح فريق الاتحاد في الفوز على الحزم اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد في المباراة اللاعب عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وعاد الاتحاد بعد الفوز في المباراة إلى تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد الحزم عند 10 نقاط بالترتيب الحادي عشر.

ودخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من: ” مارسيلو غروهي، وحازم الزهراني، وأحمد حجازي، وزياد الصحفي، ومهند الشنقيطي، وعبدالإله المالكي، وكريم الأحمدي، وعبدالرحمن العبود، وإيغوركورنادو، وعبدالعزيز البيشي، ورومارينهو”.

وبدأ الحزم المباراة بتشكيل مكون من “مليك عسلية، وسلطان فقيهي، وهيغلو نيريس، وعبدالله الشمري، وفهد العبيد، واليسون فيريرا، وتياجو رودريقو، وحمد العبدان، وعبدلله الشمري، وذعار العتيبي، وكارلوس ستراندبيرج”.

وغاب اللاعب فهد المولد عن التشكيل الأساسي للاتحاد بعد الأزمة الأخيرة له مع الجهاز الفني للفريق.