ضبط قرابة 3 آلاف مركبة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

محررو المناطق

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 2993 مركبة مُخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.