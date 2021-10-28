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إمارة مكة المكرمة تعلن إعادة فتح طريق “الهدا”

إمارة مكة المكرمة تعلن إعادة فتح طريق “الهدا”
http://almnatiq.net/?p=1056265
محررو المناطق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار.

وكانت العديد من أحياء مدينة الطائف، قد شهدت اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، وتداول نشطاء مقاطع فيديو توضح السيول وهي تغطي المنطقة الصناعية في المدينة، حيث هطلت الأمطار على أحياء معشي، ومسرة، والخالدية وطريق الهدا.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، قد نبه من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى المساء.

كما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأدوية.

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