إمارة مكة المكرمة تعلن إعادة فتح طريق “الهدا”

محررو المناطق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار.

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إعادة فتح #طريق_الهدا في الاتجاهين https://t.co/RyXmSlolFi — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 28, 2021

وكانت العديد من أحياء مدينة الطائف، قد شهدت اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، وتداول نشطاء مقاطع فيديو توضح السيول وهي تغطي المنطقة الصناعية في المدينة، حيث هطلت الأمطار على أحياء معشي، ومسرة، والخالدية وطريق الهدا.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم، قد نبه من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى المساء.

كما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأدوية.