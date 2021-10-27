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ارتكبوا جرائم سرقة.. شرطة الرياض تضبط 17 مخالفًا لنظام الإقامة

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ارتكبوا جرائم سرقة.. شرطة الرياض تضبط 17 مخالفًا لنظام الإقامة

ارتكبوا جرائم سرقة.. شرطة الرياض تضبط 17 مخالفًا لنظام الإقامة
http://almnatiq.net/?p=1056272
محررو المناطق

ألقت قوات شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، على 17 مخالفاً لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة، كما ضبطت مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

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