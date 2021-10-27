بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 11 مخالفة بمنشآت في خميس مشيط

قاد بلاغ مواطن إلى ضبط 11 مخالفة، وإنذار 14 منشأة في محافظة خميس مشيط.
وأحالت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الوافدين المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًأ من مواطن بوجود عدد من المخالفات في بعض المنشآت بمحافظة خميس مشيط.
فرق الرقابة الميدانية في @HRSD_SA بالتعاون مع @MOISaudiArabia تتفاعل مع بلاغ مواطن إثر وجود عدد من المخالفات في بعض المنشآت بمحافظة #خميس_مشيط، وعلى ذلك تم ضبط عدد 11 مخالفة وإنذار 14 منشأة، وإحالة الوافدين المخالفين لجهات الاختصاص. pic.twitter.com/ntw2KrGdi4
— المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) October 28, 2021
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