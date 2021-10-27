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بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 11 مخالفة بمنشآت في خميس مشيط

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بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 11 مخالفة بمنشآت في خميس مشيط

بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 11 مخالفة بمنشآت في خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1056291
المناطق ـ عسير:

قاد بلاغ مواطن إلى ضبط 11 مخالفة، وإنذار 14 منشأة في محافظة خميس مشيط.

وأحالت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الوافدين المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًأ من مواطن بوجود عدد من المخالفات في بعض المنشآت بمحافظة خميس مشيط.

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