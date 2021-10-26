بخطوات بسيطة.. تعرف على أسهل طرق الربح من العملات الرقمية

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أصبحت العملات الرقمية حديث العالم في الآونة الأخيرة، بعد أن سجلت عملة “البيتكوين” الرقمية الأشهر في شهر أكتوبر الجاري أعلى سعر في تاريخها عند 66.3 ألف دولار، وهو الأمر الذي يدفع الكثيرين حول العالم للبحث عن ماهية هذه العملات الرقمية وكيفية تحقيق أرباح منها.

وفي 20 أكتوبر الجاري، حطمت عملة بيتكوين المشفرة رقمها القياسي وسجلت أعلى سعر في تاريخها عند 66.334 ألف دولار، متخطية سعرها القياسي السابق، 64.8 ألف دولار الذي سجلته في أبريل الماضي، الأمر الذي جعل القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية في العالم، تفقز لتصل إلى أكثر من 1.21 تريليون دولار، بحجم تداولات 37.65 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

ما هي العملات الرقمية؟

هي عبارة عن عملات متوفرة بشكل افتراضي فقط بمعنى أنها غير متواجدة في العالم الواقعي.

ترتفع قيمة العملات الرقمية داخل الأسواق نتيجة لرواجها وقابليتها من قبل مستهلكيها.

أصبحت ال آلية هامة من آليات التداول والدفع في الآونة الأخيرة.

كيف يتم تداول العملات الرقمية؟

تداول العملات الرقمية يعتمد على عدد من هذه العملات المتوفرة خلال العصر الحالي، أبرز العملات الافتراضية مثلما يلي:

– بيتكوين BTC

– ايثريوم Eth

– لايت كوين Litecoin

– ريبل Ripple

– داش Dash

مميزات العملات الرقمية

تعد العملات الرقمية واحدة من أحدث وسائل الدفع لدى عديد من المنصات الإلكترونية.

العديد من الخدمات والمنصات أصبحت تعتمد على استخدام العملات الرقمية للدفع مقابل الخدمات التي تقدمها.

تداول العملات الرقمية في سوق التداول أصبح يعتمد بشكل أساسي كالعملات النقدية التقليدية.

التداول يدار بواسطة منصات التداول الإلكترونية التي تقدم بواسطة شركات الوساطة المالية المتوفرة بشكل إلكتروني.

نصائح للربح من تداول العملات الرقمية

لتحقيق أرباح من تداول العملات الرقمية يجب اتباع النصائح التالية: