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بثلاثية نظيفة.. الشباب يُطارد الاتحاد على الصدارة بالفوز على الطائي

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بثلاثية نظيفة.. الشباب يُطارد الاتحاد على الصدارة بالفوز على الطائي

بثلاثية نظيفة.. الشباب يُطارد الاتحاد على الصدارة بالفوز على الطائي
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محررو المناطق

تمكن فريق الشباب، من تحقيق فوز جديد على نظيره الطائي، بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، بالجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الأول للفريق، كما نجح المهاجم النيجيري إيغالو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23.

وأحرز الشباب هدفه الثالث عن طريق حسين القحطاني عند الدقيقة 62 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الثاني مؤقتًا، فيما بقي الطائي في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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