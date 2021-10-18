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لهذا السبب.. مورينيو يتناول العشاء في شوارع كالياري الإيطالية

لهذا السبب.. مورينيو يتناول العشاء في شوارع كالياري الإيطالية

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لهذا السبب.. مورينيو يتناول العشاء في شوارع كالياري الإيطالية

لهذا السبب.. مورينيو يتناول العشاء في شوارع كالياري الإيطالية
http://almnatiq.net/?p=1056332
محررو المناطق

اضطر المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، لتناول وجبة العشاء في الشارع، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها بعد طرده في مواجهة نابولى السابقة، والتي منعته من قيادة الفريق خلال مواجهة كاليارى.

وجلس مورينيو في الشارع ليتناول العشاء عقب نهاية لقاء مضيفه كاليارى، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وحسمه فريق ذئاب العاصمة بنتيجة 2 – 1، حسبما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه تم تصوير المدرب البرتغالى وهو جالس على الأرض خارج ملعب كاليارى، ويتناول وجبه العشاء، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه بعد طرده في اللقاء السابق.

وشارك مورينيو الصورة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”، معلقا:” انتهت اللعبة … 3 نقاط … طعام لطيف (لا يمكن الذهاب إلى غرفة الملابس)”.

وفاز روما في المباراة التي جمعته بمنافسه كاليارى، وذلك بعدما افتتح ليوناردو بافوليتي التسجيل لكالياري في الدقيقة 52 ثم أدرك روجر ايبانز التعادل لفريق روما في الدقيقة 71، وأحرز لورينزو بليجريني هدف الفوز لذئاب العاصمة في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع في حين استمر كالياري في ذيل الترتيب بست نقاط.

وكان مورينيو قد تولى الصيف الماضى تدريب روما بعقد لمدة 3 سنوات، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.

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