الأمن البيئي يطيح بمخالف ومقيم بحوزتهما 590 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم

أطاحت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة بمخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيماً من الجنسية اليمنية، ارتكبا مخالفات لنظام البيئة عن طريق قطع الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم.

وضبطت قوات الأمن البيئة بحوزة المخالفين أكثر من (590) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

#الأمن_البيئي:

ضبط مخالفاً لنظام أمن الحدود ومقيماً لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم

بمحافظة #جدة pic.twitter.com/1VRGQpILYp — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 28, 2021

من جهته، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، إنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.