محافظ أملج يتابع فريق الحوراء قبل خوض لقاءاته المؤهلة للدرجة الثانية

المناطق- تبوك:

زار محافظ أملج، نايف بن كميخ المريخي، مساء اليوم، نادي الحوراء الرياضي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي محمد حازم الرفاعي وأعضاء المجلس.

وخلال الزيارة التقى المحافظ العاملين بالجهاز الإداري والفني والمدربين ولاعبي الفريق الأول، وذلك قبل خوض الفريق أول لقاءاته في دوري الدرجة الثالثة والمؤهلة للصعود إلى الدرجة الثانية يوم الجمعة المقبل مع فريق قلوة من منطقة الباحة.

وحث “المريخي” الجهاز الفني ولاعبي الفريق على تكثيف الجهود وحرصهم على حصد نقاط هذه المباراة، داعيًا الجماهير إلى مساندة الفريق في المباراة التي ستقام على ملعب الحوراء.

من جانبه عبر رئيس مجلس الإدارة، محمد حازم الرفاعي عن تقديره لهذه الزيارة، التي تعد دافعًا كبيرًا ودعما من محافظ أملج للفريق.