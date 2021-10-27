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صحة تبوك تكرم التمريض المتميز لعام 1442هـ

صحة تبوك تكرم التمريض المتميز لعام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1056397
المناطق- تبوك- علي العميري:
نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارة التمريض اليوم حفل تكريم التمريض المتميز تحت شعار “كلنا التمريض ” لعام 1442هـ بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وذلك بقاعة التدريب والمؤتمرات.
وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة تبوك رجاء علي المباركي، أن للكادر التمريضي دور فعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي ضمن خطة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م  وذلك سعيا لنشر ثقافة التميز في الأداء وحرصا على جودة الخدمة و تقديرا للعطاء .
وأشارت المباركي، إلى أن مهنة التمريض لها دور مهم في تعزيز سلامة المجتمع حيث ستبقى الكوادر التمريضية تؤدي دورها بكفاءة وأمانة تحت أي ظرف يوجهونها وهذا ما شاهدناه قبل وأثناء الجائحة .
من جهته شكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، كافة العاملين بمهنة التمريض من هم حاضرين الآن كذلك المتواجدين داخل المنشآت الصحية  ليواصلوا طريقهم نحو تطوير الأداء لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور الغامدي، أن هذا  التكريم تحفيز على بذل المزيد من الجهد وبث روح المنافسة في سبيل خدمة المرضى والارتقاء بالخدمة الطبية داخل المنشآت الصحية.
وتابع الغامدي: “وزارة الصحة قدمت لكم الكثير وستواصل هذا الدعم لهيئة التمريض وذلك لتميزكم في أداء عملكم”، مثمنا ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة .
بعد ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن مهنة التمريض وما تم العمل فيه من خلال جائحة كورونا كذلك تم عرض الخدمات التأهيلية لتمريض الرعاية الحرجة ومشروع الاستثمار الكوادر الطبية كذلك الخدمات التي تقدمها إدارة تجربة التمريض وتكريم العاملين بالمنشآت الصحية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم المتميزين بمهنة التمريض لعام 1442هـ بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.

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