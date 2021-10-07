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ما هي الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بـ “حساسية القمح”؟.. استشاري يجيب

ما هي الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بـ “حساسية القمح”؟.. استشاري يجيب
http://almnatiq.net/?p=1056398
محررو المناطق

كشف الدكتور بدر الجارالله، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، عن أكثر الفئات العمرية والجنسية عرضه للإصابة بمرض حساسية القمح ودور العوامل الجينية في الإصابة.

وقال “الجارالله”، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، الخميس: “قديما كانت أمراض حساسية القمح تنتشر في أوروبا، وكان من الصعب تشخيصها، ومع الفحوصات والدراسات المتوفرة أصبح التشخيص أسهل وفي الشرق الأوسط 1 % فقط معرضون لحساسية القمح”.

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