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شاهد.. مقدمة نارية للإعلامي جمال المعيقل ردًا على تصريحات “قرداحي”

شاهد.. مقدمة نارية للإعلامي جمال المعيقل ردًا على تصريحات “قرداحي”
http://almnatiq.net/?p=1056403

قال الإعلامي جمال المعيقل، مقدم برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، الخميس، إن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والذي أظهر فيه مدى جهله بأبسط بديهيات المهنة الإعلامية وهي التحقق من المعلومة والمصداقية في طرحها.

وأضاف المعيقل أنه على الرغم من تبرير قرداحي لتصريحاته أنها مجرد وجهة نظر، إلا أنه تناسى الفرق الشاسع بين الحقائق والآراء، والحرب التي وصفها بالعبثية هي حرب لتحرير اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وإعادة الشرعية لها وفق القرارات الدولية ومجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة.

وتابع: “الوزير المنسلخ من كل قيم الإعلام والدبلوماسية يعلم هذا كله، ولكنه يمثل وجهة نظر الحوثي، خضوعًا لميليشيا حزب الشيطان، وليعلم جورج قرداحي وباقي شلة المتلونين والمرتزقة أن لغة الرد من السعوديين دائما ستكون بالأفعال، والأيام شواهد”.

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