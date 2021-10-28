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مبيعات مزاد نادي الصقور تتخطى حاجز الـ6 ملايين ريال

مبيعات مزاد نادي الصقور تتخطى حاجز الـ6 ملايين ريال

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مبيعات مزاد نادي الصقور تتخطى حاجز الـ6 ملايين ريال

مبيعات مزاد نادي الصقور تتخطى حاجز الـ6 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=1056408
محررو المناطق

تخطت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل، اليوم الخميس، حاجز الـ6 ملايين ريال.

وبُيعت في الليلة الـ21 خمسة صقور بمبلغ 250 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6 ملايين و214 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين قرناس طرح الحنو للطاروح نايف عبدالله القحطاني، وتم بيعه بمبلغ 22 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني والذي حمل مواصفات مميزة وهو شاهين فرخ طرح رابغ للطاروحين يوسف عبدالله الفضلي ومحمد عبدالله الفضلي.

فيما بيع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح الخفجي للطاروح مبارك الدوسري بمبلغ 52 ألف ريال.

واستمرت الإثارة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح نواف الهديب وخالد الهديب وعبدالله الحربي وبندر الحربي وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، وجاء الختام مع الصقر الخامس شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح محمد سرحان المحوري وتم بيعه بمبلغ 41 ألف ريال.

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