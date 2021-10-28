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هل “قشر البرتقال” مفيد للقولون؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل “قشر البرتقال” مفيد للقولون؟.. استشاري يوضح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1056417
محررو المناطق

أوضح استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، الدكتور بدر الجارالله، مدى إمكانية الاعتماد على “قشر البرتقال” في علاج القولون.

وقال الجارالله، في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الغذاء يكون سببًا في العلاج، لكن المسألة في عدم استجابة كل المرضى للعلاج بتلك الطريقة.

ولفت إلى أنه يوجد العديد من البدائل للقمح لمن يعانون من مرض “حساسية القمح”.

 

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