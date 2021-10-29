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طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج على 5 مناطق

طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج على 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1056438
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعًا أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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