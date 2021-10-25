تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

المناطق - واس:

حصدت إدارة تعليم ينبع، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم “اقرأ وارتق” والسنة النبوية “وما ينطق عن الهوى” للعام 1442هـ، والتي نظمتها وزارة التعليم مؤخراً وأُعلنت نتائجها الختامية أمس الخميس .

حيث حققت الطالبة بسمة عبدالله الغامدي المركز الثاني في مسار التلاوة الفرع الأول، وحققت الطالبة سارة حماد شيخ المركز الثاني في مسار التلاوة الفرع الثاني، وحققت الطالبة مارية أحمد بخش المركز الخامس في مسار حفظ القرآن الكريم الفرع الرابع، فيما حقق الطالب حسين أحمد السيد المركز الأول في مسار السنة النبوية الفرع الأول .

وبارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي للفائزين حصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة، مثمنا الجهود التي بُذلت من معلميهم ومعلماتهم وأسرهم وفريق العمل بقسم النشاط الطلابي (بنين- بنات).

من جانبها أوضحت مشرفة المسابقة بتعليم ينبع ابتسام عبد الكريم جوهرجي، أن المسابقة الوزارية التي شارك فيها الطلاب والطالبات من كافة مناطق المملكة يمثّلون مدارس التعليم العام والأهلي والعالمي والأجنبي والمدارس السعودية في الخارج ، تأتي ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتهدف إلى ربط الأبناء من الطلاب والطالبات بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية، وتعزيز روح الاعتدال مفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس البنّاء بين الطلبة، وتعزيز قدرات الطلاب والطالبات في الحفظ والاستذكار والفهم .