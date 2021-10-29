“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، في تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة بمحافظات العيص واليتمة ووادي الفرع تضمن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء .

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم ، متوقعًا أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.