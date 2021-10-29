احدث الأخبار

علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا
أبرز المواد
 هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد لبطارية السيارة؟.. التجارة تجيب
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة
محليات
 باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)
أبرز المواد
 تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية
المناطق
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
أبرز المواد
 طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج على 5 مناطق
أبرز المواد
 شاهد.. مقدمة نارية للإعلامي جمال المعيقل ردًا على تصريحات “قرداحي”
أبرز المواد
 “المرور”: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة.. وهذه غرامتها
أبرز المواد
 هل “قشر البرتقال” مفيد للقولون؟.. استشاري يوضح (فيديو)
أبرز المواد
 تعرف على أبرز مميزات الجيل الجديد من سماعات أبل Airpods (فيديو)
أبرز المواد
علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا

علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا

أبرز المواد
هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد لبطارية السيارة؟.. التجارة تجيب

هل يحق للمستهلك المطالبة بضمان جديد لبطارية السيارة؟.. التجارة تجيب

أبرز المواد
أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة

أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة

محليات
باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)

باحث: موجات قوية لكورونا ستضرب هذه الدول (فيديو)

أبرز المواد

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع

“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص واليتمة ووادي الفرع
رياح نشطة وسحب رعدية
http://almnatiq.net/?p=1056442
المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، في تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة بمحافظات العيص واليتمة ووادي الفرع تضمن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء .
كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم ، متوقعًا أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

روابط ذات صلة

طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج على 5 مناطق

طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وارتفاع الموج على 5 مناطق
بعد تحذيرات الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب الطائف

بعد تحذيرات الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب الطائف
“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*