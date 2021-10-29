طوق نجاة خاصة للبلدان الفقيرة.. دواء رخيص يساعد في الشفاء من كورونا

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تحذير أميركي من عقار “إيفرمكتين” لعلاج “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1056446
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن استخدام عقار “فلوفوكسامين” المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض حادة قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.

وقال إدوارد ميلز من جامعة ماكماستر في كندا وأحد العاملين على التجارب، إن هذا الدواء يمثل طوق نجاة وخاصة في البلدان الفقيرة أو التي تعاني من نقص في اللقاحات، لأنه غير مكلف ومتاح وفعال.

وبحسب الدراسة الحديثة فإن 741 شخصا مصابا بكورونا تلقوا “فلوفوكسامين” احتاج 79 مصابا أي 10 في المئة فقط إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت أن الذين عولجوا بعقار فلوفوكسامين كانوا أقل احتمالا بنسبة 32% من أن يحتاجوا إلى أكثر من 6 أيام من العلاج في المستشفى مقارنة بنظرائهم الذين يستخدمون أدوية أخرى، وشهدوا انخفاضا إجماليا بنسبة 5% في خطر البقاء في المستشفى لفترات طويلة.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تستهدف بشكل رئيسي مسألة الحد من الوفيات، إلا أنها توصلت إلى أن 12 مصابا من المشاركين في التجارب الذين تلقوا دواء وهميا قد فارقوا الحياة، في حين توفي مصاب واحد من المجموعة التي أعطيت فلوفوكسامين.

يذكر أن هذا العقار يستخدم لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد اختير للتجارب بسبب مزاياه المضادة للالتهابات، لأن العديد من المشاكل الناتجة عن كوفيد-19 بسبب التفاعل المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة.

 

 

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